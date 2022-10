Toro, Paro: "Ottima partita di Schuurs, Sanabria è stato sfortunato"

TORINO - Al 90' il Torino acciuffa il pari in casa contro l'Empoli. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa il vice-allenatore dei granata, Matteo Paro: "Noi abbiamo fatto un'ottima partita creando tanto e dominando. Nella ripresa l'Empoli ci ha fatto gol con un'azione un po' rocambolesca. Ma siamo stati bravi a giocare con calma, cercando di portarli vicino all'area di rigore e non rischiare le ripartenze. I ragazzi hanno messo in mostra un gioco importante, dobbiamo essere contenti perché non abbiamo concesso nulla: dispiace un po' per il risultato ma meritavamo la vittoria. Siamo contenti di aver segnato alla fine. La gente ha apprezzato spirito e impegno". Su Aina e Lazaro: "Sulle fasce ci sono stati tanti duelli: abbiamo scelto Aina su Parisi per difenderlo bene e per riattaccarlo. Aina ha doti immense, deve solo ripetere le prestazioni e lavorare per migliorare. Lazaro è un giocatore che ha spunti, qualità e piede. Sulle fasce possiamo ancora migliorare". Su Sanabria: "Possiamo migliorare sui quinti, sul livello dei cross per mettere in grado Sanabria di colpire meglio di testa e Vlasic di tirare più libero. Sanabria oggi è stato sfortunato ma ci sta dando tanto". Per concludere su Schuurs: "Perr oggi ha fatto un'ottima partita, è un ragazzo intelligente. Migliorando può diventare un giocatore importante perché ha piede, è veloce e ha visione".