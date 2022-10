Verso Torino-Juve, Ricci l’anno scorso fu decisivo con l'Empoli

TORINO - Non è un ritorno banale, bensì un rientro vitale. Samuele Ricci per il Toro, fino al maledetto dolore accusato durante il riscaldamento del match contro l'Atalanta, rappresentava il cervello. Il giocatore capace di dettare tempi e metodi: la regia del gioco di Juric, con l'innata capacità di premere i tasti "accelera" e "rallenta" con maestria rara. Pure Roberto Mancini, in tempi non sospetti, si è accorto di questo ragazzo, un classe 2001 che si muove come un trentenne, che legge l'azione come se avesse già 300 gettoni in Serie A. Invece è appena alla sua seconda stagione nel massimo campionato: la prima metà dello scorso torneo con l'Empoli gli è valsa il passaggio al Toro, che ha scommesso prima di tutti sulle capacità di un giocatore che ha ancora enormi margini di crescita. Domani può effettuare un altro step di maturazione: nel derby contro la Juventus tornerà in campo dal primo minuto, dopo aver rimesso piede in campo nella ripresa contro l'Empoli. Ora Ricci sta bene, l'infortunio appartiene al passato: l'interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra gli ha fatto saltare un ciclo di partite in cui i granata, anche per "colpa" della sua assenza, hanno patito le pene dell'inferno. La vittoria manca dalla sfida contro il Lecce ed è l'unico successo arrivato senza Ricci in campo. La dice lunga a proposito dell'importanza della sua presenza.