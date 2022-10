Rodriguez, molto più di un capitano: Juric non può fare a meno di lui

TORINO - Capitano a sorpresa a inizio stagione ma leader da tempo in un Torino che non può più fare a meno di lui. Ricardo Rodriguez è l’immagine plastica del lavoro di Ivan Juric sulla panchina torinista. Arrivato in sordina dopo due esperienze negative – prima al Milan e poi in prestito al Psv Eindhoven – sotto la guida del tecnico croato si è rilanciato ed è diventato insostituibile nel 3-4-2-1 granata. «Prima dell'arrivo di Ivan Juric volevo andare via» ha ammesso, e non è stato l'unico a cambiare idea con l’arrivo dell’allenatore ex Verona e Genoa. Da centrale mancino di difesa, lo stesso ruolo che più volte ha occupato con la Nazionale svizzera, Rodriguez garantisce qualità in fase di impostazione e intelligenza nella gestione della pressione. Qualità che fanno il paio con un sinistro molto educato sia sui calci d’angolo sia sulle punizioni, e che hanno convinto Juric a fidarsi di lui: «Tutti mi dicevano che Ricardo Rodriguez è scarso, invece bisogna valutare bene le cose» le parole del tecnico dopo i primi mesi sulla panchina granata, mentre Rodriguez continuava a crescere nelle prestazioni e i detrattori diminuivano sempre di più. Una prestazione dietro l’altra, il Toro si è riscoperto quasi impenetrabile in difesa (anche grazie alle prestazioni di Bremer) e Rodriguez si è confermato tra i migliori nel ruolo. «Come difensore sinistro nella difesa a tre mi considero tra i primi in Italia» ha detto il giocatore poche settimane fa in un’intervista rilasciata a una testata svizzera. Un giudizio che, analizzando la curva di crescita, appare più che condivisibile.

Quest’anno, complice la querelle iniziale tra il neo capitano Sasa Lukic e la società, Rodriguez si è ritrovato a indossare la fascia. In stagione, inoltre, è il terzo giocatore granata di movimento con più minuti giocati in Serie A: 702, contro i 727 di Djidji e i 764 di Vlasic. E domani, per la prima volta, guiderà i compagni in un derby importantissimo per le sorti della sua squadra. «La città di Torino è del Toro, si sente in ogni angolo. Essere capitano del Torino è una nuova sfida per me: ho sempre parlato poco» ha sottolineato in passato il difensore, attirando su di sé ulteriori simpatie dei tifosi. Dalla sua, Rodriguez ha però nella Juventus la personale bestia nera: contro i bianconeri, infatti, il centrale non ha mai vinto: in 9 precedenti, 6 con la maglia del Milan (tra campionato, Supercoppa italiana e Coppa Italia) e 4 con quella del Toro, solo sconfitte e un pareggio nel derby di ritorno della passata stagione.