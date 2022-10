Torino, con un altro flop ambizioni dimezzate

l refrain del popolo granata è, parola più parola meno, sempre lo stesso. "Per una Juve così in sofferenza è una fortuna trovare il Toro, abituato a rianimare le squadre in crisi". È un complesso insieme di scaramanzia, pessimismo e, certo, anche realismo, nel momento in cui si confrontano i differenti valori di chi scenderà in campo. Questo tipo di riflessione dipende pure dall’andamento di una stagione che era iniziata benissimo (vittoria a Monza, pareggio con la Lazio, vittoria a Cremona) e si è incartata per una serie di circostanze anche sfortunate, producendo un solo punto nelle ultime quattro partite, per di più agguantato in modo fortunello - ancorché meritatissimo - sul finire della gara con l’Empoli. Il pareggio di domenica scorsa, tuttavia, è la testimonianza di quanto sia vivo il Toro, ancorché mortificato dai risultati e da una posizione in classifica inferiore alle aspettative. Eppure, conquistare i tre punti nel derby significherebbe scavalcare la Juve e sistemarsi in una riga della classifica appena a ridosso di chi nutre ambizioni europee. Nello stesso tempo, allungare la serie negativa potrebbe ridurre in modo inquietante la distanza dalla zona retrocessione: per carità, in mezzo ci sono tante squadre, tuttavia ritrovarsi a +3 o +4 sulla terz’ultima non sarebbe di sicuro una comfort zone.

Ma il vero contraccolpo negativo a una sconfitta andrebbe ben al di là dell’immediato, perché - discorsi di classifica a parte - rischierebbe di consegnare i granata a un’annata anonima, di quelle nelle quali all’inizio della primavera ci si comincia a interrogare ossessivamente sul futuro, tanto per non pensare al presente. Il punto della situazione si farà tra un mese esatto, quando la Serie A si fermerà fino al nuovo anno per il Mondiale in Qatar. A gennaio, è cosa nota e risaputa, la società dovrà muoversi sul mercato per risolvere una volta per tutte l’equivoco dell’attaccante e per garantire a Juric un’alternativa in più in mezzo al campo: senza dimenticare che rimane aperto il discorso che conduce a Praet, vera ferita aperta delle trattative d’estate.