Juric, messaggio a Cairo: “Ai tifosi del Toro non basta il decimo posto”

Juric: "Noi troppi errori, ma loro hanno vinto con un calcio piazzato"

Juric e il messaggio a Cairo

“Se è come il secondo anno a Verona? Ma no, poi magari perdo e mi esonerano… Al Toro non basta il decimo posto o il dodicesimo. Ma per arrivare di nuovo decimi ci deve essere la positività dello scorso anno. Poi Torino non è come Verona. Lì mi dicevano ‘Perché non sei felice, siamo decimi’, ma io volevo andare in Europa. A Torino 10, 12 posto per l’ambiente non va bene. E io mi sento di non riuscire a dare a questi tifosi soddisfazione. Io da solo non riesco a fare quel passo, io mi chiedo come non riesca a fare quel passo, sono molto critico con me stesso. Il mio ruolo è quello di valorizzare i giocatori per ottenere risultati, è quello per cui mi danno tanto, prendono giocatori che sembrano scarsi e diventano giocatori da 20-30 milioni. Poi c’è però la mia insoddisfazione, che non faccio risultati“.