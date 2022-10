Sanabria punta l'Udinese ma il Toro di Coppa non può fallire

TORINO - Sanabria dopo aver saltato il derby per un affaticamento muscolare perde anche il Cittadella, scavallato il quale per i granata sarà tempo di affrontare l’Udinese. Manco a farlo apposta, la grande sorpresa del campionato con 21 punti (tanti quanti ne ha la Lazio, uno meno della Roma e a due dal Milan terzo). Il tecnico Ivan Juric contro il Cittadella vuole dare spazio a chi fin qui ha dovuto mordere il freno, e chissà che proprio la sfida di Coppa Italia contro i veneti non sia quella giusta per sbloccare Pietro Pellegri, nella competizione già in rete contro il Palermo, ma poi lì fermatosi. Il giovane centravanti sarà sostenuto da Radonjic e Vlasic.