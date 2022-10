Torino, Juric: "Felice per Pellegri, ha sofferto. Milinkovic grande portiere"

TORINO - "Quando hai una punta forte attacchi più in profondità, quando non ce l'hai è più difficile e con la Juve abbiamo sofferto questo, non era la partita da affrontare senza punte. Non ne avevamo, Pellegri ha avuto dei problemi fisici, non si è allenato per dieci giorni prima del derby. Sono contento per Pellegri, spero che oggi per lui sia un nuovo inizio. Ha sofferto tanto, sta cercando un suo equilibrio psicofisico". E' questo il commento di Ivan Juric, ai microfoni di Mediaset, dopo la vittoria del Torino in Coppa Italia contro il Cittadella.