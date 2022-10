Torino, l'esordio del Kiwi che fa sognare la Nuova Zelanda

TORINO - (e.e.) Matthew Garbett, un kiwi per il Torino . Ha vent’anni, di ruolo centrocampista, dalla Primavera alla prima squadra: così Ivan Juric l’ha fatto esordire contro il Cittadella in Coppa Italia. Un primo passo nel calcio professionistico, ma il ragazzo ha sfiorato il Mondiale in Qatar con la sua Nuova Zelanda, sconfitta agli spareggi.

Toro, le pagelle di Coppa

Garbett porta il Toro agli antipodi

Spesso aggregato, adesso Garbett festeggia anche la prima con la maglia dei grandi (è entrato nella ripresa, al 36’, al posto di Nikola Vlasic). Quasi non ci scappa anche il gol, con il Cittadella, segnale di personalità. Si è anche meritato i titoli nel suo Paese: “L’astro nascente degli All Whites ha esordito con il Torino, club italiano, contro una squadra di seconda divisione, il Cittadella. Il ventenne è stato inserito nella rosa dei convocati e finalmente ha giocato, dopo una stagione con la primavera (è arrivato a Torino dal Falkenbergs, in Svezia). Eccezionale con gli All Whites contro l’Australia, Garbett era rimasto con zero partite nei club fino al momento clou, in Coppa Italia. Il prodotto Ole Football Academy ha ricevuto quattro tocchi sulla palla durante il suo breve periodo in campo. Il suo coinvolgimento più notevole è arrivato quando ha tentato di lanciare la palla oltre il portiere da una posizione ravvicinata dopo aver ricevuto un passaggio sul primo palo. Il Torino giocherà a gennaio con i campioni in carica della Serie A, l'AC Milan, negli ottavi di finale".

Garbett e Cacace, gli idoli

Garbett segue il terzino sinistro degli All White Liberato Cacace che è diventato il primo neozelandese a giocare in Serie A maschile, quando ha debuttato con l'Empoli la scorsa stagione.