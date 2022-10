Torino, per Vlasic troppi gol divorati: al Fila va a lezione di tiri in porta

TORINO - È Nikola Vlasic il capocannoniere del Toro, anche se definirlo bomber sarebbe improprio: in una squadra che ha segnato appena 8 reti in 10 gare un vero e proprio bomber, purtroppo per Juric, non c’e?. Tony Sanabria e? l’uomo che fa giocare bene, ma che in carriera ben difficilmente va in doppia cifra, mentre Pietro Pellegri e? il giovane che ha voglia di sfondare, ma che per adesso ancora non si e? liberato dalle catene del passato. E cosi? sul tetto dei marca- tori granata c’e? per ora Vlasic, l’attaccante esterno arrivato dal West Ham per creare pericoli, fornire assist, creare superiorita? numerica, e pure segnare qualche gol. All’inizio della stagione la cosa gli e? riuscita con naturalezza, poi la finalizzazione del croato ha subito un’involuzione. Sara? un caso (ma forse non lo e?), ma soprattutto da quando la sua posizione si e? sempre piu? centralizzata. Ha colpito in serie, Vlasic, poi si e? fermato: dopo 5 giornate era gia? a quota 3 reti, in virtu? di quelle realizzate consecutivamente a Cremonese, Atalanta e Lecce. Dopodiche? il consueto movimeto non e? piu? stato premiato: il croato in parte e? sembrato allontanarsi dalla porta avversaria, e in parte, quando se n’e? presetata l’opportunità?, non ha avuto la ferocia agonistica per superare il portiere avversa- rio. Si ricordi l’episodio del derby: al 13’ della ripresa ha la chance giusta, ma pur con lo specchio libero per colpire Szczesny la sua conclusione risulta troppo debole. E incerti erano anche risultati troppi tiri effettuati in precedenza, e piu? che altro utili a far fare bella figura agli altrui portieri: si pensi ad Handanovic, che lo ha murato a San Siro nonostante piu? di una volta Vlasic avesse avuto campo libero per rende- re imparabile la sua battuta a rete. E la storia si e? ripetuta con l’Empoli: quella volta pure il palo, ci si era messo a respingere la sua girata aerea su cross di Aina.