Udinese-Torino, Juric: "Ecco dove l'abbiamo vinta". E su Pellegri...

UDINE - "L'Udinese è forte, ha giocatori molto forti, molto fisici, molto tecnici con accelerazioni, come Deulofeu e Pereyra. Possono abbinare qualsiasi tipo di gioco. Sono tosti: se pressi alto hanno giocatori come Success che ti mettono in difficoltà, mentre se stai basso hanno le qualità tecniche per crearti problemi". Al termine del match vinto 2-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese, il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa: "Oggi non ci è mancata la fame per vincere, spesso abbiamo fatto partite dove si giocava bene e avevo la sensazione che mancasse un pezzo. In settimana avevo fatto vedere l'Udinese ai ragazzi, facendo notare la cattiveria che ci mettono quando segnano: 9 gol su calci piazzati. Situazioni anche banali dove riescono a segnare. Oggi noi abbiamo fatto bene questo aspetto. Avevamo tanta fame. L'Udinese mi è piaciuta molto. Ci sono partite come contro l'Empoli dove dovevamo vincere 7-1, anche con l'Inter la sconfitta non era meritata. Oggi i bianconeri erano tanta roba, abbiamo affrontato una squadra difficile. Noi abbiamo creato tanto, ma se usciva un altro risultato non c'era niente da dire. Oggi abbiamo anche sofferto. Poteva esserci un altro risultato".