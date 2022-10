Giù le mani da Vanja: non è più il fratello di Milinkovic Savic

TORINO - (e.e.) Vanja non è più l'altro Milinkovic Savic. Oppure semplicemente il fratello di Sergej, fuoriclasse della Lazio da tempo tra i "preferiti" della Juventus (ma il presidente Lotito, come si sa, ha sempre alzato il muro sul centrocampista serbo). Nella vittoria del Torino a Udine c'è anche la sua manona. E ci sono pure le sue gambone. Ha parato d'istinto e con lo stile hockey. E' diventato un portiere, innanzitutto. «Aaahhhhhh», il suo post liberatorio. Andrà al Mondiale in Qatar con la Nazionale di Dragan Stojkovic e sarà titolare. Questo grazie anche a Ivan Juric che la scorsa estate ha puntato su di lui, intravedendone doti non comuni. E adesso se il Toro è una squadra degna è anche merito del suo Vanja.