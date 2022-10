Torino-Milan, Juric: "Djidji ha già fermato Leao. Out Aina, Sanabria e Ilkhan"

TORINO - Vigilia importante per il Torino di Juric, che dopo aver sbancato il campo dell'Udinese in trasferta adesso si prepara per affrontare il Milan. Una partita complicata, che l'allenatore croato ha presentato nella consueta conferenza presso la sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino: "Aina mancherà. Sanabria ha questo problema al soleo che non riesce a recuperare bene. Anche Ilkhan ha un affaticamento. Questi sono i giocatori che mancano. Come si ferma Leao? L’anno scorso nella prima partita lo marcò Djidji che ha fatto un gran lavoro come con Kvara a Napoli. Nel ritorno invece lo abbiamo sofferto. Sarebbe meglio non farlo partire, bisogna stare attenti a cercare di raddoppiare con i centrocampisti e col quinto ma c’è anche Theo. In questo momento Leao su tutti i campi fa la differenza”.