Vlasic il punto fermo del Torino all'attacco del Milan

TORINO - Ivan Juric non stravolge il Toro considerando le caratteristiche del Milan. Solito schema e soliti giocatori, solito approccio alla partita con la speranza di prenderla subito in mano. L'impressione è che i granata abbiano preparato la sfida con il Milan come si fa contro una squadra qualsiasi, senza timore reverenziale. Toro spavaldo? No, Toro fiducioso. I granata sanno che se riescono ad esprimersi al meglio possono ottenere un risultato importante.

Vlasic è l'uomo che Juric non toglierebbe mai

Non fa pretattica, il tecnico. E mette alcuni paletti fissi. Vlasic è titolare inamovibile e Singo potrebbe tornare dal primo minuto in coppia con Lazaro. Ballottaggio tra Miranchuk e Radonjic con il russo favorito. Insomma, nessun segreto ma tanta carica dentro. E non si vuol sentire parlare di svolta ma di miglioramenti e continuità. Con un unico obiettivo: vincere. E non si pensa neppure alla cabala che non ha mai visto la squadra di Juric vincere contro una grande. Si vuole avere la testa libera senza brutti pensieri.