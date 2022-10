Torino-Milan, il commento di Juric sulla spinta di Messias a Buongiorno

TORINO - Il Torino batte 2-1 il Milan e ferma la corsa dei rossoneri. I granata chiudono la prima frazione con il doppio vantaggio grazie all'1-2 micidiale di Djidji e Miranchuk tra il 35' e il 37'. Nella ripresa Messias accorcia le distanze: Juric e la panchina di casa protestano per un fallo del numero 30 su Buongiorno, ma per Abisso è tutto regolare. Il tecnico croato protesta e si becca prima il giallo e poi l'espulsione. La squadra di Pioli non riesce però a riprenderla e ferma a 17 la striscia di risultati utili consecutivi in trasferta in campionato - il Diavolo non perdeva lontano dal Meazza dal 4-3 del Franchi contro la Fiorentina del 20 novembre 2021 -. Per i granata si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo il 2-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese di domenica scorsa.

Torino-Milan 2-1: la felicità di Juric nel postpartita

Juric, smaltito il nervosismo, ha commentato così il successo per 2-1 contro il Milan nel postpartita: "La rabbia mi è passata. In quel momento ero così, ora sono contento e felice. Determinazione, voglia ed episodi sono stati importanti e li ho già visti col Cittadella. Anche oggi. In un certo senso dobbiamo essere più lucidi, anche io magari. Abbiamo cambiato tanto, ci sono ragazzi nuovi con alti e bassi. L'ambizione ti spinge a chiedere di più, tutto e subito non è possibile. Spero di no ma passeremo altri momenti belli e altri meno belli. Bisogna mantenere la concentrazione ed essere vicini ai ragazzi senza porsi grandi obiettivi". Sul lancio lungo di Milinkovic-Savic, divenuto ormai un'opzione per il Torino: "Loro oggi venivano in un tre contro tre, non avevamo altre soluzioni oltre il lancio lungo. Oggi ci è andata bene, però sono due aspetti diversi: a Udine abbiamo preso gol perché volevamo giocare troppo in mezzo, oggi eravamo più solidi e concentrati e abbiamo fatto bene”.

Torino-Milan: Juric sulla partita di Pellegri e l'episodio Buongiorno-Messias

Juric giudica poi la prestazione di Pellegri: "Se lui riesce a continuare così, può aiutarci tanto. Ma può anche migliorare tanto, finalmente riesce ad allenarsi con continuità e mi auguro prosegua così perché è uno che lotta, tira, va in profondità e si fa sentire". Tornando all'episodio Buongiorno-Messias, rivedendo le immagini, fa dietrofront: "Vedendo le immagini, non mi sembra evidentissimo il fallo, dalla panchina mi sembrava più evidente. Bisognava comunque gestire meglio la situazione".