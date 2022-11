Torino, Schuurs ha sedotto i tifosi: mai più senza

TORINO - Non è soltanto una questione di qualità: se Perr Schuurs si sta rivelando uno dei leader del Toro malgrado la giovane età e le poche partite disputate con la maglia granata è anche per quella furia agonistica dimostrata fin dall’esordio, una determinazione che si ricollega inevitabilmente al celebre tremendismo granata. L’olandese si era già presentato nel migliore dei modi, indirizzando in modo netto l’orientamento dell’Ajax nel momento in cui il club biancorosso aveva deciso di cedere il nuovo gioiello. Aveva visto molte partite del Torino, aveva studiato il gioco di Juric e cosa il tecnico chiede ai difensori. Insomma, era preparato. E aveva concluso che sarebbe stata la destinazione ideale per crescere ancora. Con il passare delle settimane quelle che inevitabilmente erano solo sensazioni si sono trasformate in certezze. Sì, Torino era la scelta giusta: per la società, per la squadra e anche - sorpresa - per la città. È sufficiente guardare i profili Instagram di Schuurs e della fidanzata Roos Wijnands per rendersi conto di quanto la coppia si trovi a proprio agio in una città che continua a stupire chi la conosce poco, soprattutto, va da sé, gli stranieri. Passeggiate per le vie del centro alla scoperta dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia, cene nei ristoranti “giusti” per godersi la cucina italiana.