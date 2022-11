TORINO - «Un grazie di CUORE a mister #JURIC del @TorinoFC_1906 e IRENA per aver adottato un appartamento in Casa Ugi garantendo la copertura delle spese di utenze e gestione di due anni». E' il messaggio che Ugi posta per il tecnico granata e per la moglie, autori di un bellissimo gesto solidale. Pagheranno un alloggio per i bimbi malati. Il croato sta portando la squadra più in alto, la vittoria con il Milan ha dato vigore al gruppo e in città l'allenatore è sempre più idolo.