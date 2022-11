Torino: a Bologna contro la regola dell'X. Juric carica

TORINO - Cinque partite e cinque pareggi. Così sono terminati gli ultimi incontri tra il Bologna e il Torino allo stadio Dall'Ara. U na curiosa coincidenza che però adesso i granata di Ivan Juric vogliono infrangere , perché è fondamentale ottenere sei punti tra Bologna e Sampdoria per continuare a restare agganciati al treno per l'Europa quando arriverà la sosta per il Mondiale.

Tra Bologna e Torino che storia

La striscia dei pareggi è cominciata il 20 agosto 2017, quando finì 1-1 con le reti di Di Francesco e Ljajic in sei minuti. Un anno dopo, era il 21 ottobre, la trasferta si trasformò in beffa per il Toro, che al 9' della ripresa si ritrovò in vantaggio di due reti (Iago Falque e Baselli) ma si fece riprendere da Santander e Calabresi. Di nuovo 1-1 terminò la gara che concludeva la stagione 2019-2020, quella della pandemia che portò alla sospensione del campionato: si giocò il 2 agosto a porte chiuse e andarono a segno Svanberg e Zaza. Stesso risultato il 21 aprile 2021, questa volta con i gol di Barrow nel primo tempo e Mandragora nella ripresa.

Quella partita con gol di Belotti

Infine, nell'ultimo campionato, le due squadre scesero in campo il 6 marzo di quest'anno per uno 0-0 senza grandissime emozioni. Per gli amanti delle statistiche, l'ultima vittoria del Torino risale al 16 aprile 2016, 1-0 con rete di Belotti su rigore al 93', mentre l'ultima gioia del Bologna è datata 22 gennaio 2017 (2-0 con doppietta di Dzemaili).