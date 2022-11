Toro ritrovato: «Singo: ora confermati!». Piace a tante big

TORINO - Tra quel problema al ginocchio che l’ha escluso dalle prove contro Atalanta e Lecce (una sconfitta e un successo), e le panchine segno di un sali e scendi nel rendimento contro Inter e Juve (subentrando), nonché Empoli e Udinese (restando a disposizione di Juric ), a Wilfried Singo questo inizio di stagione aveva riservato più delusioni che soddisfazioni. Questo fino alla prova contro il Milan, nella quale dopo lo sbandamento iniziale si è riallineato proponendo una gara importante in quello che, troppo spesso, fino ad allora era stato il suo tallone d’Achille: la gestione della fase difensiva. Contro i rossoneri finalmente ben interpretata, al punto da guadagnarsi con ogni probabilità la titolarità anche per la prova di domani a Bologna, la penultima prima della trasferta nella Capitale per affrontare la Roma cui farà seguito lo stop in vista del Mondiale.

Le attenzioni di Inter e Tottenham

«Singo ha fatto bene contro il Milan, ero convinto potesse disputare una bella gara e così è andata: adesso spero possa confermarsi», ha detto Juric dell'ivoriano. Una riabilitazione che può valere una ripartenza per l’esterno arrivato a una valutazione di 15 milioni, e seguito dall’Inter per sostituire l’eventuale partenza di Dumfries poi non concretizzatasi nonché dal Tottenham di Antonio Conte, suo estimatore. Soldi che adesso Cairo non vedrebbe, per un giocatore che se però troverà precisione al cross, continuando a mettere in campo attenzione in entrambe le fasi, potrà tornare a costare anche più, dei suddetti 15 milioni.