Toro: Pellegri per battere la Samp e ripartire

TORINO - Il Toro è chiamato a riscattare la deludente prova di Bologna, con annessa sesta sconfitta in campionato (sono 5 i successi e 2 i pareggi), nella partita contro una Sampdoria che arranca al penultimo posto della classifica, con un dato inquietante relativo ai gol segnati: appena 6 in 13 partite (e 6 sono pure i punti, dei blucerchiati). Fondamentale per i granata, alla luce delle difficoltà incontrate a Bologna da Karamoh in posizione di centravanti, il recupero di Pellegri e in parte di Sanabria: «Tonny ha svolto un primo allenamento, era da un po’ che non lavorava e dovremmo averlo a disposizione per uno spezzone di gara - ha detto Juric in conferenza -. Per Pellegri (uscito dal campo dopo qualche secondo al Dall’Ara, ndr) è stato escluso un infortunio serio, vediamo come si allenerà e l’intenzione è di schierarlo dall’inizio. Ci permette di muoverci in una certa maniera, di proporre un gioco che con Karamoh non possiamo fare».