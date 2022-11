Torino, Juric: "Vlasic gran giocatore. Schuurs non è Bremer ma..."

TORINO - Terza vittoria nelle ultime quattro per il Torino che, dopo il ko in rimonta contro il Bologna (2-0), batte la Sampdoria con le reti, uno per tempo, di Radonjic e Vlasic . I granata volano così a quota 20 punti in classifica e affondano ancor di più i blucerchiati, al penultimo posto con appena sei punti in 14 giornate. Per la squadra di Stankovic, espulso da Massa per proteste in occasione del raddoppio, è la decima sconfitta stagionale in campionato. Al termine del match, Ivan Juric commenta così il successo contro i liguri: "Stasera Miranchuk, Vlasic e Radonjic hanno fatto molto bene al pari del resto della squadra, che si è comportata ottimamente. La rosa è giovane, è impossibile essere sempre al 100% ma i ragazzi oggi erano molto concentrati e sul pezzo".

Juric soddisfatto del suo Torino

"A volte non esprimo i miei sentimenti perché è meglio tenerli dentro - continua -. Torino è una piazza importante, c'è la necessità di fare meglio e di più. Bisogna stare molto calmi e sereni perché i ragazzi son giovani, stanno crescendo, fanno grandi partite e poi cadono: bisogna andare avanti così, cercando di migliorare e senza porsi grandi obiettivi. Tutti abbiamo l'ambizione di fare il meglio possibile, ma a volte non è così semplice e scontato". Sulla qualità e il bel gioco: "Ricci e Linetty non si possono chiamare giocatori fisici. Abbiamo perso uomini veramente tosti in certe cose. Per questo tipo di gioco, non bisogna perdere la volontà di aggredire e di far giocare male gli altri. Schuurs ha caratteristiche diverse da Bremer, in contrasti ed altre cose è diverso da lui ma sta crescendo. Possiamo ancora migliorare nella gestione della palla. Vlasic top player? Per me Milito e Thiago Motta lo erano. Lui è un gran bel giocatore. Fa tutto bene in fase difensiva, contro Tonali ha fatto una partita strepitosa giocando da mezzala e oggi ha giocato centrale facendo benissimo. Mi piace come spirito, tira con il destro e il sinistro. È un bel giocatore".