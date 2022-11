Torino, avanti con il tridente meraviglia a Roma. Vlasic mondiale

TORINO - Il Toro che va a Roma lo fa senza Pellegri e Lukic e con un Sanabria in più ma non in perfette condizione fisiche. E allora aspettiamo il Toro del trio delle meraviglie con Vlasic, Radonjic e Miranchuk. I primi due, tra l'altro, grazie al Toro hanno raggiunto la Nazionale e vanno ai Mondiali. Lo scorso anno nel West Ham e nel Benfica (via Marsiglia) non giocavano mai. E questa è una vittoria di Juric e del Toro. Soprattutto se si pensa a Brekalo e Belotti che hanno perso tutto, soprattutto il croato.