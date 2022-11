Toro: Schuurs, sospiro di sollievo. E ora cosa succede?

TORINO - Una buona notizia accompagnata da un sospirone di sollievo: Perr Schuurs non si opera . Lo annuncia il comunicato della società granata: «Il Torino Football Club comunica che il calciatore Perr Schuurs, in data odierna, è stato sottoposto a consulto medico con il professor Giovanni Di Giacomo , specializzato nella chirurgia della spalla. Alla luce del quadro strumentale, la visita clinica ha dato indicazione alla terapia conservativa che il difensore porterà avanti nelle prossime settimane . Il quadro verrà rivalutato alla fine della terapia, prima della ripresa in campo con la squadra».

Le prossime mosse

Il difensore, quindi, seguirà un piano di recupero di due settimane dopodiché si rivaluterà la situazione e se tutto andrà per il meglio il giocatore tornerà ad allenarsi in gruppo, con la speranza di poter tornare alla ripresa del campionato. Ma, come si evince dal comunicato, saranno decisivi i prossimi giorni per capire se Schuurs potrà riprendere gli allenamenti con la squadra. In caso contrario si dovrà intervenire chirurgicamente ma, al momento, questo pericolo è stato scongiurato.