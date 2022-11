Torino, il salto di qualità deve essere compiuto a ogni livello

La notizia che il Torino abbia proposto il rinnovo del contratto a Juric e che dal tecnico sia arrivata una disponibilità di massima ad accettare è la migliore che possa immaginare un tifoso granata. Il lavoro che il croato ha svolto in questi primi cinquecento giorni è sotto gli occhi di tutti. Pochi allenatori in Italia sanno dare alla propria squadra una identità così chiara e netta. Pochi allenatori in Italia sanno lavorare sui giovani con benefici tanto importanti, per la crescita del giocatore e per le casse della società. Pochi allenatori in Italia hanno saputo dimostrare un attaccamento - sincero e non ruffiano - all’ambiente in cui si sono ritrovati a lavorare. Il primo tassello di un progetto sta proprio nella continuità di chi siede in panchina. Qualsiasi campagna acquisti, anche la più roboante, serve a poco se non si hanno delle basi solide: il Paris Sant-Germain lo dimostra. E dunque voler proseguire il cammino intrapreso con Juric è un segnale il cui valore non può essere trascurato. Ora, siccome stiamo parlando di un tecnico ambizioso, il cui processo di crescita ha raggiunto almeno per adesso l’apice con il Toro, è evidente che, al di là delle dichiarazioni non sempre concilianti con la società, Juric abbia capito che dov’è può lavorare bene e con profitto. Se davvero venisse allungato al 2025 - o anche di più, perché no? - il legame tra la società e il tecnico, significherebbe che l’equilibrio sul quale viaggiano i granata è meno precario di quanto sembri dall’esterno: e questo è un bene per tutti.