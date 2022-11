Torino, la missione del dt Vagnati in Qatar

TORINO - Da Kylian Mbappé - video allegato - al Mondiale in Qatar. Ecco la missione del Toro. Ce lo spiega Marco Bonetto dalla redazione: «Il club granata ha organizzato la sua missione al Mondiale in Qatar. Un programma preciso per seguire giocatori, ruolo per ruolo. Con il mercato invernale si vuole puntellare la rosa di Ivan Juric». Un soggiorno al Mondiale per conquistare… l’Europa. «Il dt Vagnati e i suoi collaboratori saranno presenti in Qatar, anche per parlare direttamente con i procuratori. Ruolo per ruolo, scoprirete i nomi sul giornale in edicola».