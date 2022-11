Buongiorno: "Ho il Torino nel cuore, resterò a lungo"

La città delle ATP Finals si aggrappa ai propri simboli. Alessandro Buongiorno per Torino lo è, a tutti gli effetti. Il suo percorso è un esempio per tantissimi ragazzi: torinese, cresce nelle giovanili del Toro e in parallelo conclude brillantemente il suo cammino da studente al Liceo, esordisce in prima squadra e dopo unbiennio di apprendistato si prende la fascia da capitano. Il cammino dei sogni: per tanti suoi coetanei, ma anche per chi spera di ripercorrere le sue orme. Al suo fianco, a Palazzo Madama, c’è il cantante Willie Peyote, granata come lui. Buongiorno parte dalla sua torinesità: «Parlo poco piemontese, ma lo capisco. Essere capitano del Toro è stupendo, soprattutto perché in famiglia abbiamo tutti la stessa fede. Questo traguardo è emozionante, ma ogni volta che gioco è una grande gioia per me». Il giorno dell’esordio in Serie A - nella ripresa di Torino-Crotone, datata 4 aprile 2018 - è agrodolce: «Fu la giornata più bella e più brutta della mia vita: perché realizzavo il desiderio di esordire coi grandi, ma anche perché dopo pochi minuti mi infortunavo alla spalla». Diventare capitano, invece, è stato meraviglioso: «Quando sono arrivato nello spogliatoio a settembre, prima della partita col Sassuolo, mi sono ritrovato la fascia: un’emozione indescrivibile. Sento questo onere, ma per me è una gioia avere la fascia al braccio: sono cresciuto vicino allo stadio, ho tanti amici che vivono nei pressi del “Grande Torino” e da piccolo facevo il raccattapalle. Mai avrei pensato di arrivare fino a questo punto: non c’è stato un momento decisivo, ho iniziato a crederci piano piano, compiendo piccoli passi».