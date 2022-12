Diretta Espanyol-Torino ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino di Juric è in ritiro in Spagna e oggi, alle ore 16, affronterà l'Espanyol in una gara amchevole a San Pedro, in vista della ripresa del campionato di Serie A dopo il Mondiale in Qatar. La prossima amichevole dei granata si disputerà il 16 dicembre contro l'Almeria. L'Espanyol è appena sopra la zona retrocessione nella classifica della Liga spagnola. Lukic, Milinkovic-Savic e Radonjic, reduci dalla partecipazione al Mondiale del Qatar, raggiungeranno la squadra in ritiro domenica 11 dicembre. Il ritiro invernale del Toro è in programma a San Pedro del Pinatar dal 9 al 17 dicembre.