Torino, Milinkovic show in tv. E qualche tifoso: bravo, come showman

TORINO - (e.e.) Vanja Milinkovic Savic ospite nel salotto di TV Nova, in Serbia. Ne esce una conversazione simpatica, tra risate e battute. Con il portiere del Torino che tiene bene la scena, padrone assoluto. Solo che qualche tifoso della Nazionale ha da ridire e scrive: «Bravo, sì, ma come attore. Ai Mondiali non ha certo dimostrato di essere all'altezza». E vai con altri commenti pepati. Difeso, però, Vanja, dai granata. Lui è idolo assoluto della curva e il club sta trattando con il procuratore Kezman il prolungamento del contratto. Giù le mani dal portierone...