Buongiorno e l'Italia: la chiamata di Mancini e lo stage a Coverciano

TORINO - Alessandro Buongiorno ne ha fatta davvero tanta di strada. Dalla Scuola Calcio del Toro fino alla Nazionale maggiore: il percorso che tanti suoi compagni del vivaio sognavano, lui è riuscito a compierlo. E adesso anche Roberto Mancini vuole vederlo da vicino. Il ct ha seguito il percorso di crescita del centrale classe '99 in particolare negli ultimi due campionati e in questo momento lo guarda con curiosità: a Coverciano, oggi, avrà modo di vederlo all'opera anche in allenamento. Alessandro, torinese e grande tifoso granata sin da piccolo, è l'esempio di un lavoro condotto magistralmente dal Toro. Quando era acerbo, non è stato bruciato ma valorizzato. E quest'anno ha pure indossato la fascia da capitano, contro il Sassuolo. Una gioia indescrivibile per Buongiorno: «Essere arrivato a questo traguardo è stato davvero emozionante, ma in generale mi emoziono ogni volta che scendo in campo con la maglia del Toro. Sento una grande responsabilità, ma mi inorgoglisce». Alessandro, con la sua duttilità, si sta rivelando un’arma fondamentale per Juric. Perché può essere impiegato in tutti i ruoli della difesa a tre, aspetto che ha naturalmente attirato l’attenzione di Mancini, che sta costruendo la nazionale del futuro. E poi c’è Juric, che pretende uno step di maturazione ulteriore da parte del ragazzo. Buongiorno ha mezzi fisici e tecnici per essere considerato un titolare, a tutti gli effetti. Per cui quando giocherà dovrà limitare al minimo gli errori, quelle piccole sbavature che in qualche circostanza hanno rischiato di farlo deragliare: le gare col Sassuolo e col Napoli sono gli esempi più lampanti.