Torino: riecco Vlasic, Ricci recuperato. Pellegri ko: le condizioni

Il Torino è ormai al completo, anche Nikola Vlasic ha terminato le vacanze post-Mondiali: l'attaccante, che ha chiuso al terzo posto la kermesse in Qatar con la sua Croazia, ha ripreso i lavori al Filadelfia. I granata hanno svolto la rifinitura nel quartier generale alla vigilia dell'ultima amichevole invernale, domani saranno di scena alle ore 16 all'U-Power Stadium di Monza contro la formazione di Raffaele Palladino. Il tecnico Juric farà le ultime prove in vista della ripresa del campionato, il prossimo 4 gennaio contro il Verona all'Olimpico Grande Torino: Ricci è completamente recuperato, rimangono fermi ai box gli esterni Singo e Aina e il centrocampista Linetty.