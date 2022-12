Diretta Monza-Torino ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Alle ore 16, all'U-Power Stadium, il Torino fa visita al Monza nell'ultima amichevole prima del ritorno in campo della Serie A in programma il prossimo 4 gennaio. I granata, durante la pausa per i Mondiali di Qatar 2022, hanno battuto 1-0 l'Espanyol e pareggiato contro Almeria (1-1) e Cremonese (0-0). La sfida contro i brianzoli di Palladino potrebbe essere un buon banco di prova per la formazione di Juric in vista della gara di mercoledì prossimo alle 14.30 in casa contro il Verona. Le due formazioni si sono già sfidate lo scorso 13 agosto nella prima di campionato, quando i gol di Miranchuk e Sanabria resero vana la rete di Dany Mota nel finale. Durante la pausa per le nazionali, il Monza ha perso 1-0 contro il Lugano e superato per 2-1 il Lione in trasferta e l'Arconatese tra le mura amiche.