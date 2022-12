Torino, Ranocchia osservato speciale. Per Shomurodov prove d'intesa

Ranocchia cerca continuità

Anzi, ha riavviato, perché il centrocampista (che prima di Natale ha partecipato allo stage dell’Italia) era stato cercato dal Torino anche la scorsa estate: l’operazione però non andò in porto e il giocatore passò in prestito dalla Juventus al Monza. Classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile del Perugia prima di trasferirsi nel 2019 alla Juventus; un anno con la Primavera bianconera e uno in C con la seconda squadra, prima del salto di categoria avvenuto con il prestito al Vicenza, in Serie B, nella scorsa stagione. In Veneto ha giocato con continuità e ha conquistato anche la maglia azzurra dell’Under 21, dove ha potuto giocare in mezzo al campo in coppia con Samuele Ricci. In estate Ranocchia è poi tornato alla Juventus prima di trasferirsi in Brianza: né con Giovanni Stroppa prima, né con Raffaele Palladino poi è riuscito però a giocare con la continuità sperata. Appena 331 minuti collezionati suddivisi in sette partite di campionato. A questi numeri va anche aggiunto un altro dato, quello del gol segnato su punizione (e in casa Torino da tempo si cercano specialisti da fermo) nella partita persa per 4-1 a San Siro contro il Milan. Ranocchia vorrebbe giocare con maggiore continuità ed è pronto ad ascoltare eventuali proposte che arriveranno dal Torino, anche se il Monza non lo lascerà partire senza avere tra le mani un suo sostituto. Per caratteristiche tecniche e fisiche è un calciatore che potrebbe adattarsi perfettamente al sistema di gioco di Juric: ha buone doti di inserimento, un bel calcio dalla distanza e una notevole prestanza fisica data dai suoi 186 centimetri che alzerebbero l’altezza media del centrocampo granata.

Obiettivo attaccante

Il centrocampista di peso è una delle priorità di mercato del Torino ma, dopo l’infortunio di Pietro Pellegri, è diventata ancor più una necessità trovare anche un altro attaccante (considerando anche che la permanenza di Antonio Sanabria non è affatto scontata): M’Bala Nzola dello Spezia è uno dei principali obiettivi, così come Walid Cheddira del Bari, ma Vagnati prosegue anche il corteggiamento a Eldor Shomurodov, attaccante che nella Roma sta trovando poco spazio perché chiuso da Tammy Abraham e dall’ex Andrea Belotti. L’attaccante uzbeko, proprio come Ranocchia, era stato seguito anche in passato dal direttore tecnico granata che ora è tornato in pressing su di lui.