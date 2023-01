Torino-Verona: Sanabria, se non ora quando?

TORINO - Se non ora, quando? Tonny Sanabria non ha più tempo da perdere. Lo dicono i numeri totalizzati quest’anno, che inquadrano le enormi difficoltà avute dal paraguaiano in zona gol: solo due reti in dieci gare di campionato. Un bottino magrissimo, condizionato in parte dai problemi fisici avuti prima della sosta per il Mondiale a cavallo fra ottobre e novembre ha saltato le gare contro Milan, Juventus e Bologna, sedendosi in panchina soltanto per onor di firma nelle sfide contro Udinese e Sampdoria. Ma prima delle noie muscolari, nonostante un minutaggio importante, si è tolto la soddisfazione di battere il portiere avversario soltanto due volte: contro il Monza alla prima di campionato e a Napoli, con l’inutile perla nel 3-1 finale per gli azzurri. Domani, però, contro il Verona si ritrova un’occasione d’oro. Momentaneamente sgombro dal dualismo con Pietro Pellegri, suo malgrado ai box per infortunio, per Sanabria si profila una partita decisamente favorevole. Perché al Grande Torino arriva l’Hellas ultimo in classifica, con la peggior difesa della Serie A. Sicuramente non sarà un incrocio semplice, ma per l’attaccante ex Betis Siviglia è una situazione in cui non può sbagliare. Una gara nella quale deve fornire un contributo tangibile davanti, eventualmente anche con passaggi illuminanti per i trequartisti.