Torino-Verona, Juric: "Nessuno è sul mercato, ci servono due innesti"

"Com'è stata questa pausa? Un po' particolare, cercavamo di lavorare bene e mantenere la forma. Avevamo diversi giocatori al mondiale e poi li abbiamo inseriti, abbiamo lavorato bene. Linetty è recuperato, Singo se tutto va bene dopo la partita rientra, Aina ha avuto un brutto infortunio e ha bisogno di tempo. Anche Ilkhan e Pellegri sono fuori" Inizia così la conferenza stampa di Juric alla vigilia di Torino-Verona . Il tecnico granata continua così sul mercato: "Sono concentrato sulle partite, sono sincero. Abbiamo quattro gare in 10 giorni, lavoriamo bene con chi c'è e sono concentrato su questo. La squadra per essere completo, già da prima, ha bisogno di due nuovi e poi si può anche migliorare. Se si riesce bene, altrimenti ci arrangiamo come sempre. E' tutto sereno e tranquillo. Cerchiamo di fare il massimo e via".

Juric su Lukic, Sanabria, Karamoh e Vlasic

"Lukic ha sempre dimostrato voglia, anche troppa e rischiava di perdere il Mondiale. E' un ragazzo stra affidabile, l'ho trovato con voglia e grinta: per me è imprenscindibile, un punto fermo. Non mi aspetto niente, se non che faccia sei mesi alla grande. Sanabria sta bene, è a disposizione, la sua situazione non può essere più chiara di quella che è: è del Torino, nessuno è sul mercato. Karamoh è un esterno d'attacco, come Radonjic e Miranchuk. Si è anche sacrificato da attaccante, ma non è il suo ruolo. E' un attaccante esterno. Vlasic è un ottimo giocatore, per noi è fondamentale perché ha caratteristiche giuste e può fare tanti ruoli, ha fatto di tutto ed è completo. Ha anche buona finalizzazione, lui è strepitoso e per noi fantastico: ma non è un fuoriclasse".