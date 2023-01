Torino, avanti su Palacios: è l’obiettivo dell’estate

TORINO - Tra gennaio e l’estate: Davide Vagnati come ogni altro suo collega che si occupa di mercato ha tagliato il nastro delle trattative lunedì, e fino al 31 gennaio avrà modo di registrare il Toro in entrata come in uscita. Al netto di chi lascerà i granata - conseguentemente imponendo al dt di trovare un sostituto - tre sono i giocatori che a prescindere servono a Juric: un centrocampista, un trequartista e un centravanti. Per coprire quest’ultima casella l’attenzione di Vagnati resta su Shomurodov del Genoa, con Cheddira del Bari quale pista alternativa, mentre il primo obiettivo per la trequarti è Praet, con l’uruguaiano Diego Rossi del Fenerbahce monitorato dovesse saltare la trattativa con il Leicester per il belga. A centrocampo fin dall’estate scorsa piace Tameze - oggi avversario del Toro - elemento però che ha una lunga coda di pretendenti (l’ultima in ordine di tempo a essersi rivolta al francese naturalizzato camerunese del Verona è la Fiorentina). Rimane poi un corridoio aperto per Nandez del Cagliari. C’è una squadra da migliorare (a gennaio) e ce n’è una da iniziare a costruire in vista della prossima stagione. Che potrà ancora vedere Juric sulla panchina granata, se l’intenzione manifestata nei fatti da Cairo e Vagnati sarà rivolta a un adeguato rinforzo della rosa.

Palacios-Torino, grande colpo Proseguendo con la politica dei giovani, ma pure inserendo uno o due colpi importanti a ogni giro di giostra. In tal senso il direttore dell’area tecnica granata punta un obiettivo in grado di soddisfare entrambe le variabili: Exequiel Palacios a 24 anni rientra nella categoria dei giovani, e allo stesso modo occupa un posto nel novero dei colpi importanti. Fresco campione del Mondo con l’Argentina, in Qatar ha disputato tre incontri: Scaloni, ct dell’Albiceleste, lo ha messo in campo una prima volta nella sfida vinta 2-0 contro il Messico nella fase a gironi, quindi nell’ottavo di finale contro l’Australia per blindare il 2-1, e infine in semifinale contro la Croazia di Vlasic (3-0 per i sudamericani). Tre gettoni di presenza che si aggiungono ai 20 precedenti, e che nonostante la carta d’identità decisamente fresca fanno di Palacios un centrocampista di caratura internazionale. Oltreché con l’Argentina, il sudamericano ha maturato un’esperienza importante nel Bayer Leverkusen. Arrivato in Bundesliga nel gennaio del 2020 via River Plate (con i Millonarios ha vinto la Libertadores nel 2018), con il club tedesco ha avuto modo di disputare 13 gare tra Europa League e Champions.