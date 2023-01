Il Torino, Juric e il risveglio dei tifosi

TORINO - Ci siamo, tra pochissimo in campo Milan-Torino valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ma la partita, per i granata, vale una stagione considerando che in campionato, dopo gli ultimi due pareggi, non riescono a fare il salto di qualità. Per questa sfida, a parte gli infortunati (Aina, Pellegri, Ilkhan e Lazaro), Ivan Juric ha portato con sé tutti i 24 giocatori disponibili. Niente turnover, ci mancherebbe, il tecnico croato farà scendere in campo in più in forma. Superare il turno, tra l’altro, significherebbe risvegliare l’entusiasmo dei tifosi. I granata hanno un vantaggio: quello di giocare con la testa libera visto che sulla carta il Milan è più forte in tutto. Ma questo Toro con le grandi se l’è sempre giocata alla pari.