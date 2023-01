Torino, per Schuurs altro esame superato a pieni voti

Martedì sera c’era un uomo che toccava quota 50 partite a San Siro: Gigi Buffon. Ieri, invece, si è tenuto un battesimo speciale: quello di Perr Schuurs. In campionato, nella gara d’andata contro l’Inter, non era sceso in campo. Ma ha osservato dalla panchina i ritmi del calcio italiano, il tatticismo, l’ossessiva attenzione alla fase difensiva. Ha fatto tesoro del mestiere che ha rubato con gli occhi in pochissimo tempo, perché a distanza di quattro mesi dalla sconfitta del Toro contro l’Inter l’olandese ha sfoggiato una prestazione sontuosa, decisiva nel trionfo firmato Adopo. Attenzione maniacale, personalità da vendere, nessun pallone sprecato anche in inferiorità numerica. Dalle parti di Schuurs sono passati un po’ tutti: De Ketelaere e Diaz, ma anche i più pimpanti Leao e Giroud. Ma l’ex Ajax è uscito a testa altissima da ogni duello, con un piglio da veterano. La prova di Perr in Coppa Italia non è altro che una splendida conferma di ciò che sta dimostrando anche in campionato, con una continuità non banale. Schuurs sta bene, la decisione di evitare l’intervento alla spalla uscita malconcia contro la Sampdoria poco prima della sosta per i Mondiali ha pagato, per cui il rendimento del centrale è destinato a crescere ancora.