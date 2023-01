Torino, Zaniolo può portare Shomurodov in granata. Il retroscena

TORINO. Zaniolo ha rotto con la Roma. Ha chiesto di non essere convocato per il match dei giallorossi (domani ore 18) a La Spezia e quindi sarà ceduto. E proprio la sua partenza (per una cinquantina di milioni) può spalancare la porta del Toro a Shomurodov , che Mourinho non impiega quasi mai e che i granata stanno corteggiando da tempo, visto che Sanabria non convince in fase di realizzazione (appena 3 gol in campionato) e Pellegri continua a convivere con diversi problemi fisici.

Cosa può cambiare per il Toro

L’ostacolo, per ora insormontabile, è che i giallorossi chiedono l’obbligo di riscatto, mentre i granata puntano al semplice prestito con diritto per poi valutare la consistenza dell’affare a giugno. Ma grazie a Zaniolo qualcosa potrebbe cambiare perché con la sua cessione la Roma porterebbe a casa una cifra molto alta che rinforzerebbe in maniera importante il bilancio e a questo punto non avrebbero più la necessità di monetizzare l’affare Shomurodov. Anzi, dandolo in prestito potrebbe poi ritrovarsi un giocare con più mercato. Perché se la punta segnerà qualche gol in granata alla fine avrà più pretendenti oltre al Lille, che sta seguendo la situazione con particolare attenzione. Il club francese sembra arrivato a offrire 12 milioni ma la voce è ancora tutta da verificare.

Le altre piste

Al momento, per concludere il discorso attaccanti, Spezia e Bari hanno fatto sapere che per ora non hanno nessuna intenzione di cedere Nzola e Cheddira, due che piacciono a Juric e che avrebbero portato gol per il presente e per il futuro. Se ne riparlerà a luglio, soprattutto per quanto riguarda lo spezzino, in scadenza di contratto nel giugno del 2024.