Torino, Juric: “Per Miranchuk solo amore. Ricci ha alzato il livello”

FIRENZE - Ivan Juric commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria di misura sulla Fiorentina, grazie alla rete di Miranchuk nel primo tempo: "Il primo tempo è stato eccellente sul piano del gioco, potevamo fare qualche gol in più. Il secondo è stato di sofferenza, ma di quella bella. Abbiamo fatto tutto quello che serve per vincere una gara del genere. Abbiamo fatto tante partite negli ultimi giorni, è normale non essere al massimo anche per la tipologia dei giocatori che abbiamo". Poi aggiunge su Miranchuk: "Con lui c'è solo amore, è un ragazzo particolare che va lasciato esprimersi. Ha una media gol alta, stasera ha dato un grande contributo difendendo anche da mezzala. Questo tipo di giocatori non hanno grande continuità ma siamo molto contenti di lui". Juric aggiunge poi su Ricci: "Ha cambiato struttura fisica, dinamicità. Nel primo tempo è stato fantastico, nel secondo intelligente. Ha fatto passi avanti importanti in questa stagione".