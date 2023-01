Torino, c'è Ilic pronto per Firenze. Zima in dubbio

TORINO - Il Toro pensa alla Coppa Italia, all’importantissima sfida di mercoledì contro la Fiorentina che può catapultare i granata nella semifinale. E nell’occasione il tecnico Ivan Juric potrebbe anche schierare il neo acquisto Ivan Ilic : si aspetta solo l’annuncio ufficiale che arriverà ad ore dopo il nulla osta del Manchester City (atteso per domani mattina). Il giocatore è da giorni a Torino e oggi pomeriggio spera di poter avere il via libera per allenarsi.

Torino, cosa fa Lukic? Zima naviga a vista

Il suo impiego, dall’inizio, dipenderò dal connazionale Lukic. Se Sasa sarà ceduto al Fulham via libera per Ilic che, comunque, entrerà in ballottaggio con Linetty. L’ex veronese è allenato e conosce alla perfezione gli schemi del tecnico croato. Di conseguenza non ci sarebbero problemi di inserimento. E domani, nel le pomeriggio, ne sapremo di più anche sul conto di Zima. Il ragazzo si è allenato a parte e quindi proverà a forzare. Considerando la squalifica di Djidji il suo recupero diventa importante. Da segnalare che da un po’ di tempo il difensore convive con un problema al menisco che sino ad oggi lo staff sanitario granata ha gestito nel migliore dei modi: chiaro che si continuerà a monitorarlo finché sarà possibile, dopodiché bisognerà ricorrere al bisturi del chirurgo. Per ora si va avanti così. Il dolore al ginocchio dopo le cure scompare.