Brekalo dimentica il Torino: "Fiorentina miglior squadra della mia carriera"

L'unica volta che nomina il Torino con un pizzico di entusiasmo, Josip Brekalo , lo fa di passaggio e solo per dire che nella Fiorentina ha ritrovato Mandragora, suo ex compagno di squadra. Per il resto, nel corso della presentazione, l'esterno d'attacco ha riservato parole al miele solo per la Viola. Eppure se ora è a Firenze lo deve soprattutto a quanto fatto vedere in maglia granata nella stagione 2021/22: 33 presenze, 7 gol e due assist. Un ottimo approccio alla Serie A, seguito da un ritorno al Wolfsburg poco fortunato.

Le parole di Brekalo

"La Fiorentina è sempre stata la mia prima scelta. Per me è una grande squadra e un grande club. Ci sono ottimi giocatori e l'allenatore ha una sua filosofia. Posso aiutare la squadra in tutte le competizioni. Quando arriverà il mio momento, ci sarò. Al Wolfsburg mi aspettavo di giocare e poi fare il Mondiale, ma ho visto che la situazione non era bella e volevo cambiare. Volevo tornare qui in Italia. La Fiorentina è la miglior squadra della mia carriera". Parlando della sua condizione, il 24enne spiega: "Se non giochi 2-3 mesi non sei al meglio, ma non mi sono mai infortunato. Sarò pronto. Concorrenza? In una squadra così forte è normale che ci siano anche altri giocatori. Ma giochiamo tante partite e il mio momento arriverà e devo fare il meglio che posso. La Fiorentina è un club in cui si sta come in una famiglia e sono felice di giocare con questa maglia".