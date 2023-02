Juric, le parole sono importanti: come il rispetto per i tifosi del Torino

Il Torino è una piccola squadra con poca qualità. Lo ha detto Ivan Juric venerdì dopo la sconfitta con il Milan. Come possa una piccola squadra con poca qualità essere al settimo posto in classifica (ma diciamo pure ottavo, in base ai punti conquistati in campo e non decisi nelle aule di giustizia) è un mistero. A pensare male, diceva Giulio Andreotti, si fa peccato, ma spesso si indovina. Però la questione è un’altra. Ed è la difficoltà che il tecnico croato - per sua stessa ammissione - incontra nel controllare la propria emotività davanti alle telecamere dopo le partite. Sono nati così molti equivoci e pure qualche tensione di troppo con la società. Questioni loro, però le parole sono importanti, come urlava esasperato Nanni Moretti in “Palombella rossa”, e dipingere un ritratto del genere è ingeneroso nei confronti dei giocatori e fastidioso per i tifosi che allo stadio vanno regolarmente (magari non come a Bari, come ha sottolineato Juric: e su questo ha ragione) e che appena è stata data loro l’opportunità si sono presentati in 500 al Filadelfia per assistere a un allenamento mattutino in un giorno feriale di febbraio.