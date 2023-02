Toro, la Premier su Juric: conferme dall'Inghilterra, c'è anche il Southampton

E' Ivan Juric l'allenatore più corteggiato del momento in Premier League. A confermarlo le ultime indiscrezioni del Daily Mail che, dopo l'interesse del Nottingham Forest, ha fatto spuntare il nome di un nuovo club d'oltremanica: il Southampton. I Saints hanno da poco esonerato Nathan Jones, dopo appena 14 partite e tre mesi in carica, con la decisione che è arrivata a causa del 2-1 contro i Wolves di Lopetegui. Per Jones, che ha vinto solo una delle sue otto partite di campionato, perdendo le altre sette, non è bastato raggiungere le semifinali della Carabao Cup e il quinto turno della FA Cup, l'ultimo posto in classifica, a quattro punti dalla salvezza, ha portato il club alla decisione di un altro cambio. Così l'attenzione si è spostato sul tecnico del Torino.