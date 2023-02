Torino, cercasi bomber: occhi su Zapata e Cheddira oltre a Nzola

A caccia di un bomber. Perché da questo ruolo non si scappa. E non si può più scappare. Per poter costruire una squadra in grado di puntare decisa all’Europa, senza scappatoie come un eventuale 7º posto con la speranza che l’Inter vinca la Coppa Italia, ci vuole una prima punta di un certo valore in grado di andare in gol con frequenza. Sanabria, pur giocando bene, non lo fa, e Pellegri continua a portarsi dietro problemi fi sici. E quindi in avanti sono guai, quasi sempre non viene concretizzata la gran mole di lavoro che costruisce la squadra. E allora Davide Vagnati cerca di colmare questa grande lacuna muovendosi con largo anticipo per non ritrovarsi a luglio senza niente in mano. Da dicembre ha avviato i contatti con lo Spezia per M’Bala Nzola, 26 anni, attaccante angolano, in campionato 9 gol in 18 partite, uno ogni due, media alta. Il contratto dell’attaccante scade nel 2024 e il club spezzino, pur di non rischiare di perderlo a parametro zero, a luglio è intenzionato a cederlo. Considerando la situazione, il costo del suo cartellino non è proibitivo: con 5 o 6 milioni il club di Robert Platek potrebbe darlo via. Il giocatore è seguito dal procuratore Branchini che, da sempre, ha ottimi rapporti con il presidente granata Urbano Cairo. Ecco perché la pista Nzola resta la più calda e nello stesso tempo fattibile.