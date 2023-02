Torino, Ola Aina ammonito: salta il derby contro la Juventus

TORINO - Oltre a Locatelli, diffidato e ammonito dopo appena 20" contro lo Spezia, salta il derby tra Juventus e Torino, in programma martedì prossimo alle 20.45, anche Ola Aina. Il terzino granata era nella lista dei diffidati e al 66' del match contro la Cremonese è stato ammonito dall'arbitro Camplone. Un giallo pesante che costa il derby della Mole al calciatore inglese naturalizzato nigeriano. Juric, dunque, dovrà fare a meno del classe '96 mentre resta in dubbio Vlasic, non convocato per la partita contro i lombardi per un infortunio al retto femorale destro.