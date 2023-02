Toro 5° a fine primo tempo: da mangiarsi le mani

TORINO - Altro che Conference: se le partite del Torino in questo campionato fossero finite dopo il primo tempo, i granata si sarebbero trovati al quinto posto della classifica, quindi qualificati alla prossima edizione dell’Europa League. I punti conquistati dopo i 45’ iniziali sono stati 36, mentre se si prendono in esame soltanto i secondi tempi i punti ottenuti sono 24. Il Toro sarebbe quint’ultimo, cioè in piena lotta retrocessione. Evidente che tra i motivi del calo granata ci sia la differenza tra titolari e riserve: Juric procede con una turnazione che non lascia nessun giocatore ai margini, ma molto spesso, quando procede con le sostituzioni, il gioco della squadra peggiora sensibilmente. Ne sia eccezione la gara di ieri sera contro la Cremonese: a un Torino convincente nel primo tempo ha fatto seguito un deludente approccio nella ripresa.