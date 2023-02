Juventus-Torino, primo derby di Ilic. E per Ricci lavoro differenziato

Le condizioni di Ricci in vista del Derby della Mole

A proposito di centrocampisti, da segnalare che Samuele Ricci ha continuato anche ieri a svolgere un lavoro differenziato rispetto a quello dei propri compagni: resta comunque un certo ottimismo sul fatto che possa tornare tra i convocati per la partita contro la Juventus. A oggi è difficile pensare che il numero 28 possa addirittura partire titolare nel derby, più probabile che inizialmente si accomoderà in panchina per poi entrare in caso di necessità a gara in corso. Il suo percorso di recupero sta comunque procedendo per il verso giusto. Più lento invece quello di Pietro Pellegri, che il derby dovrà vederlo da lontano. L’attaccante ha bisogno di ulteriore tempo per poter tornare a completa disposizione di Juric: sta continuando ad allenarsi a parte e lo farà ancora per le prossime due settimane. Se non ci saranno ulteriori intoppi l’attaccante dovrebbe rientrare per la partita contro il Bologna o, nel migliore dei casi, per quella contro il Lecce. Comunque dopo il derby.