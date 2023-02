Toro, Ilic promosso, Ricci torna: è il momento del fattore Q

Il pari contro la Cremonese non deve condizionare la marcia d'avvicinamento del Toro al derby. Ha tolto qualche certezza, ma anche un po' di pressione. Perché arrivare con troppa sicurezza al duello contro la Juventus è sempre un grande rischio, come successo probabilmente prima della partita d’andata. Gara nella quale il Toro si presentò sgonfio, con le gambe tremanti, quasi con la sensazione di aver tutto da perdere. C'è bisogno di fosforo nella stracittadina, partendo dal centrocampo: Ivan Juric sta facendo gli scongiuri per schierare insieme per la prima volta dall'inizio Ivan Ilic e Samuele Ricci.

Ilic contro la Cremonese L'ex Verona contro la Cremonese ha sicuramente colpito in positivo: per il modo in cui ha recuperato tantissimi palloni, ma anche per la grande qualità messa a disposizione dei compagni. Sveglissimo nell'occasione del rigore che si è procurato: ha atteso il contatto con Sernicola, caduto nella trappola del serbo. Anche sul piano fisico - dopo essersi finalmente lasciato alle spalle la botta presa in Coppa Italia contro la Fiorentina - Ilic ha risposto presente. Se la partita fosse durata mezz'ora in più, probabilmente avrebbe avuto ancora benzina in corpo. Juric ha ritrovato il giocatore che ha svezzato a Verona: brillante e subito incisivo, dispensatore di palloni come pochi altri in Serie A.