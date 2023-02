Torino, riserve a chi? Alla Juventus pensiamo noi

TORINO - Tre sono disponibili, due sperano, e uno ne avrà per circa un mese. La situazione guardando al centrocampo granata in vista del derby di martedì rimane assai complicata. Vieira si è sottoposto a una risonanza che ha evidenziato la lesione al tendine del bicipite femorale sinistro. Assenza certa, quella del guineense naturalizzato inglese arrivato a gennaio dalla Samp. In bilico restano invece i due che, stessero bene, avrebbero la certezza del posto in squadra. La coppia di mediani allestita per dare un alto valore tecnico al Toro: Ricci e Ilic, ventunenni che hanno un presente importante e che potranno garantire ai granata un futuro decisamente luminoso. Con le nazionali di Italia e Serbia che, ugualmente, potranno goderne per il prossimo decennio. Il problema è che entrambi non riescono a trovare una forma fisica quanto meno accettabile, in questo 2023. Ricci per la regola del non c’è due senza tre è inciampato nel terzo infortunio al polpaccio della sua tribolata stagione. E ieri, secondo previsioni, ha ancora svolto un allenamento differenziato. Ilic, invece, paga una lesione accusata in Nazionale e «va gestito», per tornare alle parole usate da Vagnati nell’ambito della presentazione della speciale maglia che sarà utilizzata contro il Bologna (maglia ideata per celebrare i dieci anni di collaborazione tra il Torino e la Suzuki). In vista di martedì sperano, ma in questo momento senza avere certezza di impiego.

Inutile, in questa fase, tornare al rimpianto per la partenza di Lukic, perché, come argomentato da Vagnati, «adesso va rispettato chi fa parte della rosa, ora ci va fiducia nei giocatori a disposizione». Un discorso oggi condivisibile, poi a fine stagione sarà tempo di bilanci: e il discorso vale per la società come per il tecnico e i giocatori... Tre, a centrocampo, quelli senza dubbio disponibili. Al netto di Ricci e Ilic, la scelta di Juric per comporre la coppia di mediani che se la vedrà contro i bianconeri all’Allianz Stadium può andare in tre direzioni. Il tecnico granata potrà scegliere, come già a San Siro contro il Milan, di dare fiducia alla coppia dei giovanissimi: quella composta da Adopo e Gineitis. Il primo contro i rossoneri era risultato uno tra i migliori, per lettura tattica dello sviluppo del gioco e per quella prerogativa tanto cara all’allenatore croato: del lotto, infortunati o claudicanti compresi, il francese è quello che ha più sostanza, più tono muscolare per rendersi utile in fase di interdizione. Se Adopo a 22 anni è a tutti gli effetti un giovane, Gineitis che di anni ne ha appena 18 è poco più di un ragazzino. Eppure a Milano, pur pagando in alcuni frangenti l’inesperienza, si era mosso con una certa disinvoltura. Aveva disputato soltanto un tempo, ma perché dopo aver ricevuto un’ammonizione nella frazione iniziale Juric aveva voluto evitare il rischio di un secondo giallo (con conseguente espulsione). Sarebbe stato un danno notevole per il Toro, nonché per il lituano che avrebbe così vissuto la prima con la maglia granata con il fardello del cartellino rosso.

Altre due le soluzioni che Juric potrà percorrere: una porterebbe all’utilizzo di Adopo con Linetty, l’altra, a parità di condizione atletica tra i tre superstiti la più difficile da immaginare, al polacco con Gineitis. In questo momento la scelta dovrebbe cadere proprio su Adopo e Linetty. Con la speranza che quest’ultimo possa invertire la rotta, rispetto a un recente passato nel quale le sue prove sono state decisamente anonime. È sufficiente andare alla gara più fresca, al pari contro la Cremonese, per fotografare l’involuzione di un giocatore che nella prima parte della stagione era spesso risultato un valore aggiunto della squadra. Questo Linetty è invece più simile a quello, insipido, sceso in campo nelle prime due annate in granata. Se in questi giorni rimette benzina nelle gambe, toccherà all’ex della Samp, caricarsi sulle spalle il centrocampo. Assieme ad Adopo e con Gineitis pronto a subentrare. Certo, tenendo conto delle speranze che Juric continua a nutrire sia su Ricci, sia su Ilic.