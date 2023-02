Toro, con i tifosi vinci sempre: quanta bellezza!

Duemila tifosi, duemila cuori che, occasione sempre più rara e anche per questo preziosissima, hanno battuto all’unisono e si sono scaldati in una fredda tarda mattina torinese. Fuori dalla Maratona, quella che pulsa al Grande Torino o si trasferisce negli stadi quando il Toro gioca in trasferta, non è facile che suddetti cuori possano ritrovarsi a migliaia o anche solo a centinaia per ribadire un’appartenenza. Che resta vibrante allora come oggi, che unisce anche distanziandosi dalla Juve, ma che soprattutto si anima attorno a un colore che si esprime in tante gradazioni. L’amicizia, la trasmissione dal padre al figlio, il coro di sostegno a Juric e ai giocatori che si alza da un collettivo, lo stringersi attorno a una squadra al di là dei risultati che la medesima ottiene.