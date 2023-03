Radonjic, Juric, la lite e il consiglio: «Allenati di più». Toro, che beffa

TORINO - (e.e) Ivan Juric l'ha fatto entrare nel derby per poi toglierlo subito. Namanja Radonjic non l'ha presa bene e dopo lo scambio di parole con il tecnico adirato, la lite video ha fatto il giro del mondo, il serbo ha pubblicato un post "ascetico" («Credi in te stesso quando nessuno lo fa»). Ma nel suo Paese ecco che gli indicano la strada della redenzione, con un tirannia d'orecchie: «Radonjic, invece di postare citazioni morali su Instagram, dovrebbe presentarsi per primo all'allenamento, partire per ultimo, cercare di appianare le cose con Juric, perché può sicuramente essere utile. Ma non è lui che posta citazioni ed è convinto che tutti gli siano contro», scrive lo scout Luka Trbovic di Adriatik. Il Torino, tra l'altro, lo ha già riscattato (obbligo che si è verificato alle condizioni pattuite) dal Marsiglia e adesso deve gestire la situazione. Radonjic di inizio stagione spaccava le partite, Radonjic adesso spacca l'equilibrio interno.